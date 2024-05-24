Балканист объяснила желание Республики Сербской выйти из состава Боснии Балканист Третьякова: угрозы Республики Сербской — ответ на давление Запада

Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

Милорад Додик

Заявления президента Республики Сербской Милорада Додика о готовности выйти из состава Боснии и Герцеговины стали реакцией на давление западных стран, рассказала NEWS.ru младший научный сотрудник Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Мария Третьякова. По ее словам, это происходит из-за того, что Запад также признал албанские государства на территории Косово и Македонии.

Это ответ на продолжающееся давление на Республику Сербскую и конкретные шаги стран Запада, направленные на унитаризацию Боснии путем упразднения Республики Сербской. Решение Додика о предстоящем мирном выходе Баня-Луки из состава Боснии — закономерное, в том числе в контексте одностороннего признания странами Запада второго албанского государства на территории Сербии — в Косово и строительства третьего в Македонии, — заявила Третьякова.

По ее мнению, начало нового конфликта на Балканах маловероятно. Политолог отметила, что для развязывания войны нет внутриполитических условий ни в одной из заинтересованных стран, а во главе балканских государств стоят прагматики, выступающие за взаимовыгодное сотрудничество. По ее словам, регион и элиты устали от войн.

Ранее бывший консультант президента Сербии Вадим Самодуров заявил, что президент Республики Сербской Милорад Додик может довести Балканы до нового масштабного конфликта, если продолжит продвигать тезис о выходе из состава Боснии и Герцеговины. Политолог добавил, что лидер энтитета с помощью своей риторики пытается продемонстрировать особые связи с Россией.