Балканист назвал преимущества Сербии для переговоров РФ и Украины Балканист Бондаренко: Сербия по-настоящему нейтральна в отношении к РФ и Украине

Фото: Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Сербия могла бы выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, поскольку занимает нейтральную позицию по отношению к ним, рассказал NEWS.ru руководитель проекта «Балканист», политолог Олег Бондаренко. По его словам, в этом смысле другие претенденты на роль посредника, в частности Швейцария и Турция, менее перспективны, поскольку были замечены в помощи Киеву, в том числе военной.

Сербия занимает реально нейтральную позицию по отношению к участникам украинского конфликта. Напомню, что та же Швейцария помогает Украине и ввела санкции против России. Турция тоже была задействована во многих цепочках, связанных с Украиной. Анкара поставляла на Украину знаменитые БПЛА «Байрактар» и другого рода вооружения, — заявил Бондаренко.

Сербия же, как отметил политолог, изначально выступает против российской военной операции, поддерживает территориальную целостность Украины, но там заявили, что никаких санкций против России вводить не будут. Другими словами, добавил эксперт, это позиция подлинного нейтралитета и в этом смысле политическая совесть Вучича выглядит как «самая чистая» в отношениях с Москвой и Киевом. Это и делает Белград интересным с точки зрения посредничества в переговорах.

Если бы Вучич выступил в качестве посредника между Россией и Украиной, если бы это его посредничество было принято одинаково и Москвой, и Киевом, это был бы чуть ли не лучший из возможных вариантов. Тем не менее говорить об этом рано. Пока мы видим, что активность боевых действий на Украине не спадает, а нарастает, — сказал Бондаренко.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой встретились в Белграде с президентом Сербии. До этого их приняла жена сербского лидера Тамара Вучич. Первые леди прогулялись по столице Сербии, а также приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве Белградского университета и университета имени Тараса Шевченко в Киеве.