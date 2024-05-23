Балканам предрекли большой конфликт в случае раздела Боснии и Герцеговины Эксперт Самодуров: раздел БиГ может довести Балканы до вооруженного конфликта

Фото: IMAGO/Global Look Press

Милорад Додик

Президент Республики Сербской Милорад Додик может довести Балканы до нового масштабного конфликта, если продолжит продвигать тезис о выходе из состава Боснии и Герцеговины, сказал NEWS.ru политолог, бывший консультант президента Сербии Вадим Самодуров. По его мнению, лидер республики своей риторикой пытается продемонстрировать особые связи с Россией.

Додик пытается в очередной раз привлечь к себе внимание со стороны Москвы. Но он заигрался, и если здравый смысл не возобладает, то он вполне в состоянии довести Балканы до очередного конфликта. Республика Сербская может трепать нервы нашим западным партнерам, американскому и европейскому сообществу. Но на самом деле это образование для России никаких интересных и значимых перспектив не имеет, — сказал он.

По словам Самодурова, предполагаемый выход Республики Сербской из БиГ станет головной болью и для Сербии. Ее президент Александр Вучич сейчас делает все возможное, чтобы сохранить стабильность на Балканах и решить проблему Косова, пояснил эксперт. Поэтому сербский лидер вряд ли станет менять один проблемный регион на другой, считает он.

Думаю, Додик начисто забыл, что Республика Сербская является таким же искусственным образованием, как Босния и Герцеговина. Они появились в результате соглашений 1995 года. Также он не помнит о том, что у Республики Сербской экономический потенциал настолько ничтожен, что даже если бы она безболезненно вышла из состава страны, совершенно непонятно, что с ней дальше станет, — добавил политолог.

Он подчеркнул, что у Додика вряд ли есть рычаги влияния, которые позволили бы осуществить мирный выход его республики из БиГ. Поэтому при любом раскладе этот процесс окажется очень болезненным, считает Самодуров.

В течение ближайшего месяца властям Сараево представят мирное соглашение о разграничении Боснии и Герцеговины, заявил в Twitter (Х) Милорад Додик. Он объяснил, что сербский народ «больше не может жить» в такой Боснии и Герцеговине, как сейчас.