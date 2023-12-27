Балицкий сказал, когда закончится спецоперация Балицкий выразил уверенность, что СВО завершится весной — летом 2024 года

Фото: МО РФ

Спецоперация на Украине завершится весной — летом 2024 года, заявил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого есть все предпосылки.

Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны — начале лета, потому как сам являюсь военным, <...> могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский, — сказал Балицкий.

Глава Запорожской области добавил, что сейчас внутри Украины происходят тектонические процессы. По его мнению, они разрывают страну изнутри.

Ранее Балицкий выразил мнение, что падение основного фронта украинских войск ожидается к весне 2024 года, именно в этот период завершится организованное военное сопротивление с их стороны. По его словам, националистических батальонов в рядах ВСУ, которые в начале конфликта «показывали хорошую динамику боя», на сегодняшний день практически не осталось.

Губернатор отметил, что украинская армия наполовину состоит из дедушек, которым уже трудно вести боевые действия, и из совсем молодых ребят.