https://static.news.ru/photo/850e04c0-da3c-11e9-9a34-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/daianaandreas.c.rivera

Испанская балерина Дайана Андреас Ривера попала на два месяца в тюрьму за то, что в состоянии алкогольного опьянения избила двух полицейских в лондонском аэропорту Хитроу.

По данным The Sun , после освобождения она не сможет выступать в течение 12 месяцев. Как рассказала обвинитель Руксана Насер, полицейские обнаружили балерину в очень пьяном состоянии. Она искала паспорт.

Балерину попросили уйти, но она отказалась, — сообщила Насер.

Ривера признала вину и принесла полицейским извинения.

Ранее News.ru писал о том, что российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкогольной зависимости, прозвучавшие из уст журналистки Ирины Шихман и режиссёра Никиты Лойка. По её словам, она привыкла к тому, что на её имени пытаются «словить хайп».