Испанская балерина Дайана Андреас Ривера попала на два месяца в тюрьму за то, что в состоянии алкогольного опьянения избила двух полицейских в лондонском аэропорту Хитроу.
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Балерину попросили уйти, но она отказалась, — сообщила Насер.
Ривера признала вину и принесла полицейским извинения.
Ранее News.ru писал о том, что российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкогольной зависимости, прозвучавшие из уст журналистки Ирины Шихман и режиссёра Никиты Лойка. По её словам, она привыкла к тому, что на её имени пытаются «словить хайп».