Балеарские острова смогут принимать туристов с 15 июня

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Туристы могут посещать Балеарские острова по «безопасным туристическим корридорам» с 15 июня.

Соответствующее решение приняло правительство Испании. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава страны, передаёт ТАСС.

Эта программа позволит туристам въезжать в это автономное сообщество из государств — членов или стран Шенгенской зоны по определенным маршрутам, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для этого показатель числа пациентов с COVID-19 на Балеарах на 100 тыс. жителей должен составлять менее девяти случаев в течение семи дней подряд. Также турист должен жить в том же городе, где находится аэропорт, из которого он вылетает. При этом показатель заболеваемости в нём не должен превышать балеарский.

По прибытии на острова туристам не нужно будет оставаться на двухнедельном карантине. Период нахождения не должен превышать пять ночей.

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