«Балабол»: политолог охарактеризовал нового министра обороны Германии Политолог Лепехин назвал нового министра обороны ФРГ Писториуса балаболом и карьеристом

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Никаких принципиальных изменений в связи с назначением Бориса Писториуса новым министром обороны Германии не последует, убежден глава Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Политолог в беседе с Pravda.ru охарактеризовал Писториуса, ранее призывавшего конфисковать имущество россиян в пользу Украины, как «балабола» и «карьериста». Эксперт уверен, что немцам «сидят под американцами» и получают за это деньги. Лепехин считает, что на руководящие должности в ФРГ назначают тех, кто поддерживает Украину.

Этот тренд устойчивый. Он и дальше будет продолжаться. Так что ничего не изменилось, все как раз идет по глобалистскому плану — по плану англосаксов, — резюмировал эксперт, комментируя кадровые перестановки в Германии.

О назначении Писториуса новым министром обороны 17 января объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Перед тем, как возглавить оборонное ведомство, Писториус руководил МВД Нижней Саксонии. Шольц отметил такие качества Писториуса, как опытность, компетентность и напористость. Он сменит в должности Кристину Ламбрехт, которая подала прошение об отставке 16 января. За сутки до этого в квартире Ламбрехт произошел пожар: загорелся рождественский венок. Она занимала пост министра обороны с декабря 2021 года.