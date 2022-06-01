Военные учения Турции и Азербайджана в Эгейском море напугали Грецию Баку и Анкара расширяют военные связи. Эксперты считают страхи Афин необоснованными

Военная техника азербайджанской армии / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

В Турции в районе Измира начинается очередной этап военных учений Efes-2022 с участием 10 тыс. военнослужащих из 37 стран мира. По информации Минобороны страны, учения будут организованы на полигоне Доганбей Эгейского региона. В маневрах уже задействованы итальянский фрегат, канонерская лодка ВМС Ливии, вертолеты Ch-53, а также бронетехника и десантный корабль США. И что примечательно, еще одним заметным игроком в этом году стал надежный военный союзник Турции — Азербайджан. Оборонное сближение двух стран в последнее время настораживает многих в Греции и Армении.

Военные учения в нынешнем году стали самыми масштабными за всю историю Efes. Если в 2016 году в них приняли участие всего восемь стран, то сегодня — почти четыре десятка государств. В ходе учений проходят маневры отрядов спецназначения, отрабатываются возможности поражения целей с борта корабля, дозаправки в воздухе, боевого поиска и спасения.

Международные военные учения Efes-2016 Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС Азербайджана в рамках Efes-2022 представляют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и ВМС. Как сообщает Минобороны республики, они «выполнили задачи по проникновению в тыл противникам морским путем, разминированию береговой линии, штурму прибрежных военных объектов условного противника и обезвреживанию террористов». Отмечается, что Баку и Анкара периодически стараются проводить совместные маневры, чтобы усилить сотрудничество и взаимодействие. Напомним, во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан в июне 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер подписали Шушинское соглашение о союзнических отношениях.

Стороны будут поощрять обмен личным составом, направленный на укрепление обороноспособности и военной безопасности, проведение совместных учений и тренировок, повышение возможностей взаимодействия вооруженных сил двух стран, тесное взаимодействие в сфере управления вооружением и боеприпасами на основе современных технологий и обеспечение согласованной деятельности уполномоченных органов и учреждений в этих целях. Азербайджан и Турция поддержат проведение военных учений совместно с армиями других дружественных государств, — сказано в документе.

Учения Efes-2022 проходят на фоне обострения отношений двух членов НАТО — Турции и Греции. Напомним, Афины заявили, что крайне недовольны резкими высказываниями греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса во время его недавнего визита в США. Там Мицотакис призвал не поставлять турецкой стороне вооружение, в частности истребители F-16, за которые Анкара уже не первый год бьется с Вашингтоном. Кроме того, Афины недовольны возросшей частотой полетов турецких ВВС в зоне принадлежащих Греции островов в Эгейском море (иногда эти острова находятся на совсем небольшом расстоянии, менее одной морской мили от побережья Турции).

В пятницу, 20 мая 2022 года беспилотный летательный аппарат совершил облет в 12:55 над островом Макрониси и в 12:56 над островами Антропофаг на высоте 19 тысяч футов, — говорится в сообщении ВВС Греции.

Международные военные учения Efes Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Также греческая сторона считает, что турки задействовали «миграционный аргумент», прекратив препятствовать попыткам беженцев перебраться на территорию входящей в ЕС Греции. Турция же обвиняет Афины в поставке вооружений на острова в Эгейском море, которые, считает Анкара, должны быть демилитаризованы. Кроме того, Афины беспокоит, что впервые за историю военных учений Efes в акваторию Эгейского моря вошел военный корабль под флагом Ливии и в сопровождении турецкого эсминца.

Между тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на опасения Греции.

Мы не блефуем. Если Афины не последуют [призывам Анкары прекратить вооружение островов], возникнут споры в вопросе суверенитета этих земель, и мы пойдем дальше. Мы наблюдаем отклонение в политике США [от сбалансированного отношения между Турцией и Грецией] в пользу Афин, мы предупредили об этом американских партнеров, — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Греческие власти уже заявили, что до конца этого года намерены продолжить работы по возведению стальной стены вдоль границы с Турцией. Для этого Афины запросили у ЕС финансовой поддержки. Предполагается, что заграждение станет втрое длиннее, с нынешних 40 км до 120 км.

Правительство приняло решение о дальнейшем расширении пограничной стены, и мы обратились к ЕС с запросом о финансировании, — сказал министр по делам миграции Панайотис Митаракис в интервью Associated Press.

Баку против Афин?

Пока одни греческие издания считают убытки возможной войны (бытует мнение, что война будет трехдневной, но даже два-три дня могут стоить каждой из сторон по $1 млрд ежедневно), другие пишут — Турция намерена использовать азербайджанский спецназ в новом военном противостоянии с Грецией.

Хотя и странно полагать, что страна НАТО опасается азербайджанских вооруженных сил, в Афинах допускают, что Баку готовится к возможной «оккупации греческих островов», а сейчас уже тренируется «с имитацией высадки» на эти территории.

Вооружённые силы Азербайджана Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, в Азербайджане подобные обвинения считают необоснованными. Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в беседе с NEWS.ru назвал такие заявления «дымом», который создают СМИ с нужной для них целью.

В участии Азербайджана в военных учениях в Турции нет ничего неожиданного. Греция не такая страна, с которой Турция не сможет справиться. Для этого помощь Азербайджана совершенно не нужна. Никогда Турция не обращалась за помощью к Азербайджану. Даже если вспомнить вторую войну в Карабахе, то Турция больше оказывала моральную поддержку и не была частью конфликта. Поэтому речи о том, что настала очередь возвращать долг, быть не может. Какая очередь, если изначально турецкие войска не принимали участия в военных действиях? Это все просто дым, который создаётся в СМИ с определённой целью, — сказал эксперт.

По словам Велизаде, принимая во внимание ситуацию в мире, страны НАТО не будут создавать боевые столкновения на своей территории в том время, как их первостепенная задача заключается в консолидации.

Эти страны часто находятся в политической конфронтации с серьёзными военными осложнениями. До войны дело до сих пор не доходило. Поэтому вероятность полномасштабного конфликта между Турцией и Грецией в нынешних условиях предельно минимальна. В этих условиях думать ещё о том, что Азербайджан каким-то образом подключится к этому конфликту — из области фантастики. Сегодня в свете процессов, которые происходят в НАТО, перед Альянсом стоят конкретные задачи. Вряд ли кто-то в НАТО позволит, чтобы Греция с Турцией начали войну, которая как-то могла бы обострить ситуацию в регионе, — отметил Велизаде.

Анкара и Баку сейчас продолжают серьезную работу над укреплением своего военного сотрудничества. Только на прошлой неделе в Баку отгремел аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST, организованный при поддержке турецкой стороны, в частности в лице «отца» турецких БПЛА «Байрактар» Сельджука Байрактара. Поэтому участие Азербайджана в Efes-2022 стало прекрасной возможностью продемонстрировать эти тесные оборонные связи, которые нужны и Турции, и Азербайджану.