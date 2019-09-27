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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодицкий заявил об отсутствии следственных действий по делу о возможном злоупотреблении в Минэкологии станы. При этом он уточнил, что отец и сын Байдены не являются фигурантами производства.

Холодницкий напомнил, что в 2017 году дело было закрыто из-за отсутствия доказательств, однако уже в 2018 году суд отменил соответствующее постановление. В настоящее время детективы НАБУ и прокуроры «не понимают, что там надо расследовать».

Глава САП уточнил, что данных о причастности Байденов к делу недостаточно. Если необходимая информация появится, будут приняты меры для её проверки, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, заместитель генерального прокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что бывший вице-президент Соединённых Штатов не вызывался и не допрашивался в рамках производства по делу компании Burisma Group. Также силовики не допрашивали его сына, Хантера Байдена.