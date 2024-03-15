Байден снова оскорбил Путина Байден оскорбил Путина на выступлении в честь Дня святого Патрика в Ирландии

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден снова допустил оскорбительное высказывание в адрес российского лидера Владимира Путина. Глава Штатов охарактеризовал коллегу как криминального деятеля, которому надо противостоять.

Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса [США] готовы внести свой вклад (в поддержку Украины — NEWS.ru). И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит, — заявил Байден во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика.

Ранее Байден сделал грубое высказывание в адрес Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Фраза прозвучала в контексте возможного ядерного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что ругательские выражения главы Белого дома в адрес Путина унижают Вашингтон. По его словам, оскорбления Байдена в отношении коллеги выглядят плохой попыткой сойти за «голливудского ковбоя».

Сам Владимир Путин назвал адекватной реакцией оскорбительное высказывание Джо Байдена в его адрес. Российский глава считает, что таким образом хозяин Белого дома ответил ему на слова о «предпочтительном для России» будущем лидере США, и подобные нападки являются лишь подтверждением его правоты.