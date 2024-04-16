Байден продлил запрет на прием в портах США связанных с Россией судов

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Джо Байден

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с Россией, говорится в распространенной Белым домом документации. Американские власти пояснили, что «политика и действия властей Российской Федерации» по проведению специальной военной операции на Украине представляют собой чрезвычайную ситуацию по причине «нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов».

Поэтому я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов, — отметил американский лидер.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне рассказала, что Белый дом рассматривает различные варианты действий, связанных с замороженными российскими активами, и оценивает риски от возможных ответных мер Москвы. Она также выразила опасения в связи с тем, что Кремль замечает усталость Вашингтона и его союзников от конфликта на Украине. Инвестиционный менеджер Евгений Шатов в свою очередь предположил, что предполагаемая конфискация российских активов в других странах может ударить по доллару и финансовой системе США.