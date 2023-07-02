Бабушка застреленного во Франции подростка призвала остановить протесты

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Бабушка 17-летнего подростка алжирского происхождения Нахеля, которого застрелили полицейские во Франции, призвала остановить протесты в стране. В беседе с телеканалом BFM она подчеркнула, что погромы во Франции мешают жить в том числе матерям других детей.

Я хочу, чтобы это прекратилось везде. <...> Пусть не ломают школы, пусть не ломают автобусы. Автобусами ездят матери, — сказала женщина.

По ее словам, она не держит зла на всех полицейских во Франции, а только на того, кто застрелил ее внука. Пожилая женщина отметила, что сейчас историю подростка используют для совершения еще большего насилия. Она добавила, что последнее слово должно быть за французским правосудием.

Также к прекращению протестов призвала мать французского солдата, который был убит в 2012 году террористом Мохаммедом Мерахом. Она подчеркнула, что насилие не разрешит никаких проблем.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка за отказ подчиниться их требованиям. Протестующие жгут автомобили, здания полиции и местных властей. В ряде регионов на подавление беспорядков брошены спецназ и бронетехника.

Минувшей ночью в стране задержали 719 участников беспорядков. В ходе столкновений с протестующими пострадали 45 сотрудников полиции. Известно также, что вдохновленные событиями во Франции акции протеста прошли в Бельгии и Швейцарии.