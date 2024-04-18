«Азовцы» осудили идею обучения гендерных инструкторов для ВСУ Ветеран «Азова» Жорин: обучение гендерных инструкторов для ВСУ несвоевременно

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Инициатива Минобороны Украины по обучению гендерных инструкторов для армии не будет работать и является несвоевременной, заявил в своем Telegram-канале ветеран «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин. По его мнению, идея будет действенна лишь в освоении грантовых средств.

Сегодня Украина живет с угрозой нового наступления россиян, под возможным ударом Киев, Харьков и Одесса, а средства выделяются на удивительные вещи. Которые, уверен, действенными будут не в уравнении прав, а разве что в освоении грантовых средств, — обратил внимание Жорин.

Ранее советник командующего Сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева отметила, что женщины на Украине должны готовиться к боевым действиям. Она назвала освобождение украинок от мобилизации «старомодным подходом», от которого необходимо отказаться.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен призвал сотрудников американского Госдепа не использовать слова «мать», «отец», «муж» и «жена». По его мнению, эти слова являются «проблемными», а традиционное обращение «дамы и господа» и вовсе может оскорбить кого-либо.