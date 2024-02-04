Лодки и гондолы в виде крыс, драконов, а также жуков бороздят каналы Венеции, где проходит традиционный карнавал. Праздник под названием «На восток. Удивительное путешествие Марко Поло» проводится с 28 января по 13 февраля. Он посвящен 700-й годовщине смерти венецианского купца, путешественника и мореплавателя.
Гулянья также проходят на украшенных городских площадях. В оформлении используется азиатская тематика, поскольку средневековый купец путешествовал по Азии и писал о ней книги. Кроме того, карнавал приурочен к празднованию китайского Нового года.
В Венеции пройдет несколько тематических шествий и мероприятий. В частности, будет показан спектакль на воде, посвященный истории путешествий Марко Поло.
Он включает в себя его встречу с монгольским императором Хубилай-ханом и его возвращение в Венецию после 24 лет открытий и путешествий, — говорится в аннотации театральной постановки, опубликованной на сайте фестиваля.
Праздники такого формата не проводились в Венеции со времени падения Венецианской республики в 1797 году. Традиция была возвращена властями в 1979-м. Теперь карнавал привлекает в страну более полумиллиона туристов. Благодаря этому городской бюджет пополняется примерно на €40 млн. При этом власти тратят на организацию торжеств примерно €1,3 млн.
Проведение ежегодных двухнедельных уличных гуляний прерывалось только в 2020 и 2021 годах из-за эпидемии коронавируса. Карнавал проходил в онлайн-режиме.
В Ассоциации туроператоров России ранее советовали путешественникам не выбирать Венецию в 2024 году. В организации отметили, что город страдает от наплыва туристов. В АТОР подчеркнули, что, несмотря на жесткие санкции, россияне продолжают ездить в Италию и в другие страны Европы.
Самые яркие кадры карнавала — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Matteo Chinellato/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Венеции проходит карнавал, темой которого в этом году стало «Удивительное путешествие Марко Поло»
Фото: Alberto Lingria/XinHua/Global Look Press
В Венеции проходит карнавал, темой которого в этом году стало «Удивительное путешествие Марко Поло»
Фото: Matteo Chinellato/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Венеции проходит карнавал, темой которого в этом году стало «Удивительное путешествие Марко Поло»
Фото: Matteo Chinellato/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Венеции проходит карнавал, темой которого в этом году стало «Удивительное путешествие Марко Поло»
Фото: Matteo Chinellato/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Венеции проходит карнавал, темой которого в этом году стало «Удивительное путешествие Марко Поло»
Фото: Matteo Chinellato/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Венеции проходит карнавал, темой которого в этом году стало «Удивительное путешествие Марко Поло»
Фото: Matteo Chinellato/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Венеции проходит карнавал, темой которого в этом году стало «Удивительное путешествие Марко Поло»
Фото: Matteo Chinellato/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Венеции проходит карнавал, темой которого в этом году стало «Удивительное путешествие Марко Поло»