Азия приплыла в Италию: фото Венецианского карнавала Венецианский карнавал посвятили исследователю Азии Марко Поло

Фото: Matteo Chinellato/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Венеции проходит карнавал, темой которого в этом году стало «Удивительное путешествие Марко Поло»

Лодки и гондолы в виде крыс, драконов, а также жуков бороздят каналы Венеции, где проходит традиционный карнавал. Праздник под названием «На восток. Удивительное путешествие Марко Поло» проводится с 28 января по 13 февраля. Он посвящен 700-й годовщине смерти венецианского купца, путешественника и мореплавателя.

Гулянья также проходят на украшенных городских площадях. В оформлении используется азиатская тематика, поскольку средневековый купец путешествовал по Азии и писал о ней книги. Кроме того, карнавал приурочен к празднованию китайского Нового года.

В Венеции пройдет несколько тематических шествий и мероприятий. В частности, будет показан спектакль на воде, посвященный истории путешествий Марко Поло.

Он включает в себя его встречу с монгольским императором Хубилай-ханом и его возвращение в Венецию после 24 лет открытий и путешествий, — говорится в аннотации театральной постановки, опубликованной на сайте фестиваля.

Праздники такого формата не проводились в Венеции со времени падения Венецианской республики в 1797 году. Традиция была возвращена властями в 1979-м. Теперь карнавал привлекает в страну более полумиллиона туристов. Благодаря этому городской бюджет пополняется примерно на €40 млн. При этом власти тратят на организацию торжеств примерно €1,3 млн.

Проведение ежегодных двухнедельных уличных гуляний прерывалось только в 2020 и 2021 годах из-за эпидемии коронавируса. Карнавал проходил в онлайн-режиме.

В Ассоциации туроператоров России ранее советовали путешественникам не выбирать Венецию в 2024 году. В организации отметили, что город страдает от наплыва туристов. В АТОР подчеркнули, что, несмотря на жесткие санкции, россияне продолжают ездить в Италию и в другие страны Европы.

Самые яркие кадры карнавала — в фотогалерее NEWS.ru.