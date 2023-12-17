Выделенные Международным валютным фондом (МВФ) и Нидерландами деньги Украине будут разворованы, пишет в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, Киев уже не верит даже в успешную оборону в противостоянии с Россией. Поэтому оборонительные сооружения будут финансироваться по остаточному признаку.

Киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону. Похоже, что выделенные МВФ и Нидерландами средства будут успешно разворовываться, а строительство оборонительных сооружений будет финансироваться по остаточному принципу. Тот мизер, который на эти цели выделит госбюджет, будет раздербанен между собой закупщиками материалов на местах, — предрекает Азаров