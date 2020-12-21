Азаров раскритиковал коммунальщиков Киева из-за борьбы с воровством ёлок

https://static.news.ru/photo/d6ef82ce-438f-11eb-872f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Соцсети

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров подверг критике киевских коммунальщиков, которые для борьбы с воровством ёлок обработали деревья раствором с неприятным запахом.

Дожили! Людей превратили в дикарей! — написал бывший политик в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что деревья также красят клеево-меловой смесью, чтобы у киевлян не появилось желание срубить ёлку и поставить её у себя дома. Азаров считает, что такие меры полностью отражают украинскую действительность, информирует «Политика сегодня».

Ранее Азаров объяснил отказ Киева от покупок российской вакцины приказом США. Он пояснил, что за действующего главу государства Владимира Зеленского приняли такое решение за границей. Бывший премьер отметил, что украинскому лидеру трудно объяснить, почему в стране не будут использовать российский препарат.

Как писал NEWS.ru, пять министров Украины примут участие в онлайн-баттле по приготовлению борща. Он пройдёт 22 декабря и будет приурочен к кампании включения этого блюда в список культурного наследия ЮНЕСКО.