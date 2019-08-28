https://static.news.ru/photo/0d7dfdc4-c97b-11e9-ab94-fa163e074e61_660.jpg Николай Азаров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров приветствовал решение апелляционного суда Киева, который освободил 28 августа главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Приветствую решение апелляционного суда Киева, который освободил Кирилла Вышинского. Вышинский был незаконно заключён под стражу ещё в мае 2018 года за осуществление журналистской деятельности, — написал Азаров в Twitter.

Приветствую решение апелляционного суда г. Киева, который освободил Кирилла Вышинского.



Напомню, что Вышинский был незаконно заключен под стражу еще в мае 2018 г. за осуществление журналистской деятельности.



Кирилл Вышинский пробыл за решеткой 470 дней. pic.twitter.com/hU7LFiVaZX — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) 28 августа 2019 г.

Как ранее писал News.ru, суд в Киеве изменил меру пресечения Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на освобождение под личное поручительство. Теперь он обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Сам журналист отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности. Суд не раз продлевал ему пресечения, в общей сложности он провёл под арестом 400 дней.

Вышинского поддерживали и российские, и зарубежные коллеги. Весной 2019 года более 250 российских и международных журналистов подписали обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой освободить его.