Азаров объяснил отказ Киева от российской вакцины приказом США

https://static.news.ru/photo/7ea7d456-42c5-11eb-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Экс-премьер Украины Николай Азаров предположил, что отказ Киева от российской вакцины вызван приказом США. Ранее Владимир Зеленский заявил, что не способен объяснить согражданам, почему они не могут получать препарат из России, пока США не начали поставки своей.

Азаров считает, что такое решение за Зеленского приняли за границей.

Пусть он отвечает украинскому народу, почему отказывается от российской вакцины. Он сам признаёт, что ему трудно объяснить. Только если была команда американского посольства. Пусть он сам комментирует, — сказал бывший премьер радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщалось, власти Украины вели переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об поставках вакцины. Однако США отложили поставку на несколько месяцев, поскольку Вашингтон решил, что не будет предоставлять вакцину другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США.

О невозможности объяснить украинцам отказ от российской вакцины Зеленский сказал в интервью изданию The New York Times. Он отметил, что готовится к информационной войне по этому поводу. Кроме того, украинский лидер посетовал, что президент США Дональд Трамп запрещает экспорт американской вакцины.

Как писал NEWS.ru, в начале октября глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил российского лидера Владимира Путина рассмотреть вариант поставок вакцины в его страну. Тот ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.