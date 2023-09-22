Азаров объяснил, чем обернется для Украины затягивание конфликта Экс-премьер Украины Азаров предрек Киеву неизбежный дефолт

Фото: МО Украины

Переход к затяжному конфликту добьет украинскую экономику, заявил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, она больше неспособна существовать без западных вложений и любое сокращение финансовой помощи негативно повлияет на всю финансовую систему страны.

Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений, — написал он.

По его словам, процесс неизбежного дефолта начался с включением «печатного станка». В марте 2022 года Нацбанк напечатал 20 млрд грн (примерно $680 млн), в апреле и мае — по 50 млрд грн ($1,7 млрд) в месяц. В июне объём эмиссии, по его подсчетам, вырос более чем в два раза и достиг 105 млрд грн ($3,6 млрд)

Уже сегодня «печатный станок» делает неизбежным дефолт по внешним и внутренним долгам, усиливая долларизацию украинской экономики и приводя ее к выводу сбережений из финансовой системы страны, — объясняет Азаров.

Он отмечает, что для удержания обменного курса регулятор вынужден прибегать к валютным интервенциям. Однако, по его словам, это становится делать все труднее и рискует обернуться исчерпанием резервов.

Ранее Азаров осудил украинские власти за большие траты на системы ПВО. По его словам, количество действительно поставленных систем меньше закупленных. Такая же ситуация складывается с боеприпасами.