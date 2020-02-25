https://static.news.ru/photo/e528709a-57cb-11ea-a5d0-fa163e074e61_660.jpg Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полная деградация государства и общества воцарилась на Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, комментируя сообщения о том, что большинство украинцев отказались возвращаться на родину с круизного лайнера Diamond Princess, на котором был объявлен карантин из-за коронавируса.

Политик добавил, что с севера Италии, где обострилась эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, украинцы также не спешат возвращаться, так как боятся, что их встретят так же, как и тех, кого эвакуировали из китайского города Ухань.

Азаров считает такое положение итогом работы нынешнего премьера Алексея Гончарука и его кабинета министров.

С 2014 года идёт полная деградация общества и государства. Общие выводы неутешительны. В стране полная разруха, — подчеркнул он.

Бывший председатель правительства полагает, что в нынешнем руководстве Украины избегают решения ключевых проблем, касающихся жизнеобеспечения страны, а также толерантно относятся к тем, кто разжигает ненависть в обществе, передаёт SM-News.ru.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент в Новых Санжарах, где местные жители выступали против размещения в посёлке эвакуированных граждан КНР. Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.

45 украинцев и 27 иностранцев прибыли на Украину из Китая. Протест местных жителей начался в этот же день, 20 февраля. Они вышли на трассу из-за желания властей разместить эвакуированных в санатории МВД.