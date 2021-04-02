Азаров назвал единственное условие начала большой войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/d0da5568-93c5-11eb-8dce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что крупномасштабная война на юго-востоке Украины может начаться только при одном условии: если Киев получит команду из Вашингтона.

Они накопили на линии разграничения очень крупную военную группировку, которая насчитывает 96 тысяч военнослужащих, сотни танков и так далее. Подготовка идёт, противостоят им силы республик [ДНР и ЛНР], они насчитывают около 32 тысяч, перевес очень значительный, — рассказал Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

У украинских политиков возникает соблазн начать войну, но это произойдёт, если только американцы примут такое решение. В противном случае в регионе будут продолжаться локальные провокации, отметил экс-премьер Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Он заявил, что там происходят не одиночные, а множественные провокации со стороны украинских военных. Представитель Кремля подчеркнул, что такая тенденция наблюдается на протяжении нескольких месяцев.

Американские военные части приведены в Европе в максимальную боевую готовность. По данным издания Politico, на это решение повлияла эскалация конфликта на востоке Украины, наращивание военной мощи России вдоль границы и всплытие трёх российских атомных подводных лодок в Арктике.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «медвежьей услугой» обещанную помощь американцами Украине в случае конфликта с Россией. Она подчеркнула, что все должны работать на единую цель по достижению мира в Донбассе.