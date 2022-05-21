Aydınlık: Украина использует иностранные суда в Одессе как живой щит Aydınlık: Украина заблокировала в порту Одессы 21 турецкое судно

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В порту Одессы заблокировано множество иностранных судов, 21 из которых являются турецкими. Украинские власти не выпускают их, используя в качестве живого щита на случай наступления российских войск, сообщает газета Aydınlık.

В публикации отмечается, что Киев запрещает иностранным судам покидать одесский порт, ссылаясь на оставшиеся в море мины.

Но основная цель другая. Если иностранные корабли уйдут <...> Одесса вскоре падёт, — говорится в сообщении.

По мнению авторов, расчёт украинских властей строится на том, что в ходе спецоперации российские войска могут нанести удар по зарубежным судам, например, турецким. Это приведёт к напряжённости в отношениях между Анкарой и Москвой.

Ранее сообщалось, что в порту Черноморска Одесской области был задержан для последующего изъятия российский нефтяной танкер «Волгонефть-268». В момент ареста на судне был установлен флаг Зимбабве. Специалист по международному и морскому праву Московского государственного юридического университета Камиль Бекяшев отметил, что оснований для такого шага у украинской стороны не было. Киев поступил неправомерно и может быть привлечён к международному морскому трибуналу.