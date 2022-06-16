Аxios: потери Украины в Донбассе составляют до одной тысячи солдат в день

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Давид Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что ежедневно в Донбассе погибают или получают ранения до 1000 украинских солдат. По его словам, из них в среднем погибает от 200 до 500 человек, раненых значительно больше. Число потерь резко возросло за последние две недели, сообщает Аxios.

Издание приводит мнение Арахамии, посетившего с визитом США, о возможностях Киева. По словам депутата, Украина мобилизовала миллион человек, имеет возможность призвать еще два миллиона. Силы для продолжения борьбы в Донбассе у Украины есть, считает Арахамия. По его словам, украинским военным не хватает оружия и боеприпасов.

Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять, — подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что Киеву, чтобы вернуть территории, необходимо контрнаступление.

Ранее стало известно, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня заявил: украинская армия по мере продвижения военной спецоперации РФ ежедневно теряет примерно 100 человек убитыми и до 300 ранеными. Генерал подчеркнул, что не хотел бы раскрывать точные данные о потерях ВСУ, которые есть у Пентагона. Он также не прокомментировал последнюю украинскую оценку потерь.