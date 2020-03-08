https://static.news.ru/photo/1c2396a6-6177-11ea-a978-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Дмитрук Фото: Анастасія Дмитрук/facebook.com

Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук считает, что жители Донбасса не имеют права интегрироваться в украинское общество, потому что они являются «паразитами», которые «вызвали раскол и войну» в стране.

Она считает, что эти люди будут всегда «презирать» украинскую культуру. При этом у неё нет претензий к татарам, проживающим на территории Крымского полуострова, и «вменяемым украинцам».

Если у нас нет единства даже по языковому вопросу, то дайте нам федерацию — и в одно мгновение восток превратится в российскую губернию, а запад присоединится к Польше, Венгрии, Румынии соответственно, — заявила женщина в интервью «Обозревателю».

Автор строк «Никогда мы не будем братьями» напомнила, что её соотечественники обязаны говорить на украинском языке.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко заявил, что закон о государственном языке, принятый в апреле 2019 года, несёт в себе серьёзные риски для украинского общества. Парламентарий призвал к дискуссии о внесении изменений в эту правовую норму.