Автор Конституции Украины поставил точку в вопросе легитимности Зеленского Автор Конституции Украины Табачник назвал Зеленского нелегитимным президентом

Фото: Carlos /Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Нелегитимность Владимира Зеленского, занимающего пост президента Украины после истечения срока его полномочий 20 мая, сконструирована специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией, заявил РИА Новости один из авторов действующей Конституции Украины Дмитрий Табачник. В беседе с агентством он назвал Великобританию одним из ключевых интересантов продолжения боевых действий на Украине, который пытается «вести свою игру».

Есть разные интересанты кровавого конфликта на Украине. Один из самых коварных и циничных — это Британия, — сказал он.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что власти России после месяца ожидания заняли твердую позицию по вопросу легитимности Зеленского. По его словам, в Кремле больше не считают украинского лидера легитимным главой государства. Эксперт связывает это с тем, что послание американского лидера Джо Байдена, которое президенту РФ Путину передал король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, не удовлетворило главу России.

В свою очередь член Совета Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что Зеленский утратил свою легитимность, поэтому в случае переговоров РФ и Украины Москва вряд ли станет вести с ним диалог. Он также оценил материал Newsweek о том, что Украина будет вынуждена согласиться на переговоры с Россией на условиях Москвы из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки Запада.