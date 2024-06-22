Автор «Гарри Поттера» выступила против Лейбористской партии Британии The Times: Роулинг обвинила Лейбористскую партию Британии в «отказе от женщин»

Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джоан Роулинг

Автор серии книг про волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг выступила с «резкой атакой» на действующее руководство Лейбористской партии Великобритании. Писательница обвинила его в «отказе от женщин», информирует The Times. Инцидент произошел на фоне продолжающейся скандальной дискуссии о правах трансгендеров (являются частью ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

В моем округе баллотируется независимый кандидат, который проводит кампанию за разъяснение Закона о равенстве. Возможно, именно туда моему Х придется пойти 4 июля. Пока Лейбористская партия остается пренебрежительной и часто оскорбительной по отношению к женщинам, борющимся за сохранение прав, которые, по мнению их праматерей, были завоеваны навсегда, я буду изо всех сил стараться их поддержать, — подчеркнула писательница.

По данным издания, Роулинг ранее считалась активной сторонницей лейбористов. Однако, по ее словам, лидер партии сэр Кейр Стармер был «пренебрежительным и часто оскорбительным» в своем подходе к проблемам, которые поднимали «гендерно-критичные феминистки». Писательница в статье отметила, что некоторые женщины-политики не получили никакой поддержки. Автор подчеркнула, теперь ей «будет трудно проголосовать за партию», несмотря на ее поддержку лейбористов в прошлом.

Ранее Роулинг заявила, что не простит звездам экранизации ее произведений критику знаменитостей, которые примкнули «к движению, стремящемуся подорвать с трудом завоеванные права женщин». Писательница призвала Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон извиниться за позицию по трансгендерам.