Плакат в поддержку политиков Каталонии, обвиняемых в связи с проведением незаконного референдума о независимости региона два года назад, сняли с фасада здания женералитета в Барселоне.

Иск с требованием убрать баннер передали в суд члены организации «Гражданский импульс». Высший суд Каталонии обязал авторов изображения избавить административное здание от надписи «Свободу политическим заключённым и изгнанникам», передаёт РИА...