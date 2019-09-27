Чрезвычайное происшествие произошло в Болградском районе Одесской области. По данным администрации региона, автомобильный мост рухнул на участке трассы Т-16-05 Болград — Кубей.
Причиной обрушения объекта стала кража металлических конструкций, на которых лежали бетонные плиты дорожного покрытия. К месту происшествия выехало руководство Болградского района и представители экстренных служб.
Восстановительные работы начнутся в ближайшее время. Движение на трассе Т-16-06 ограничено, передаёт
Ранее News.ru писал, что семьи людей, погибших во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар», получат компенсацию в размере 50 тысяч гривен (примерно по $2 тысячи). Соответствующее постановление подписал мэр города Геннадий Труханов.