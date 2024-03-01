Автомобилист протаранил толпу людей и скрылся с места ДТП в Польше В польском Щецине 12 человек пострадали из-за влетевшего в толпу автомобиля

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Свыше 12 человек получили тяжелые ранения в результате наезда легкового автомобиля в польском Щецине, сообщает издание PolsatNews. По его данным, ДТП произошло на пешеходном переходе в центре города. Водитель, не сбавляя скорость, проехал на красный сигнал светофора. Автомобилист скрылся с места аварии, его разыскивает полиция. Радиостанция RMF24 сообщает о 14 пострадавших.

Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине, 12 человек тяжело ранены, — говорится в сообщении.

В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как травмированные люди лежат на асфальте, на всю улицу звучат сирены.

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