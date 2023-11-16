Автобусный перевозчик отменил рейсы между Россией и Финляндией Ecolines с 18 ноября приостановит автобусное движение между Россией и Финляндией

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Автобусный перевозчик Ecolines сообщил, что с 18 ноября приостанавливает все сообщения между Россией и Финляндией. Пресс-служба компании сослалась на решение властей о закрытии границы на нескольких пропускных пунктах. Перевозчик заверил, что возобновит движение по маршрутам сразу же после снятия ограничений со стороны властей.

В связи с решением властей Республики Финляндия о закрытии движения транспортных средств c 00:00 18.11.2023 через МАПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала ECOLINES временно останавливает автобусное движение по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки и Санкт-Петербург — Лаппеенранта — Иматра, — заявили в компании.

В компании отметили, что пассажиры, купившие билеты на маршрут Санкт-Петербург — Хельсинки и Хельсинки — Санкт-Петербург на даты после 17 ноября, могут самостоятельно перерегистрировать билет на маршрут Санкт-Петербург — Таллинн и Таллинн — Санкт-Петербург. О возврате денег за билеты не упоминается. Кроме того, на 17 ноября предусмотрено три дополнительных рейса. Два из них в направлении Хельсинки и один рейс в Санкт-Петербург из Хельсинки.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что своим решением закрыть пункты пропуска на границе с Россией власти Финляндии создают новые разделительные линии в Европе. По ее словам, подобные действия повлекут за собой ответные меры российской стороны.