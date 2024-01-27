Автобус с украинцами перевернулся в Польше В Польше 20 украинцев пострадали в аварии с пассажирским автобусом

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В Польше произошла авария с участием пассажирского автобуса, в котором находились граждане Украины, сообщает пресс-служба полиции города Люблина. В результате аварии пострадали 20 человек. Автобус следовал по маршруту Одесса — Варшава.

По предварительным данным, водитель автобуса марки Setra на дуге дороги потерял контроль над транспортным средством, а затем привел к опрокидыванию транспортного средства. Инцидент произошел сегодня около 4 часов утра на уездной дороге в селе Голуби. В автомобиле находились 59 пассажиров и два водителя. Все они граждане Украины, — говорится в сообщении.

Пострадавших украинцев доставили в местные больницы. Остальным гражданам предоставили временное убежище. По информации польской полиции, оба водителя транспортных средств были трезвыми. Проводится расследование аварии.

Ранее стало известно о массовом отъезде украинцев в Польшу из-за разработанного Киевом законопроекта о мобилизации. Сообщалось, что толпы граждан выстроились в очередь за документами около Паспортного сервиса в Варшаве. По некоторым данным, украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта, ведь если закон о мобилизации на Украине примут, уклонисты в ближайшее время не смогут обновить документы.