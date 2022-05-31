DHA: автобус с туристами из России перевернулся в Анталье

Скорая помощь в Турции / Фото Shutterstock

Микроавтобус, в котором, предположительно, находились 13 российских туристов, врезался в опору линии электропередач и перевернулся в районе турецкой Антальи, сообщает агентство Demirören (DHA). В результате ДТП пострадали 11 пассажиров и водитель. Они были доставлены в больницы в Кумлуджа и Финике.

Инцидент произошел в районе Чамъюва уезда Кемер. Фургон направлялся из гостиницы в Кемере в район Демре. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги, где врезался в дерево, а затем в опору ЛЭП. Пострадавшие были госпитализированы, их состоянию ничего не угрожает.

Российское генконсульство в Анталье ждет официальной информации от местных властей и проверяет информацию, сообщает ТАСС.

В конце апреля в Анталье на трассе D-400 города Манавгат перевернулся туристический автобус. В результате пострадали 13 человек. Как уточнил NEWS.ru источник в Генконсульстве РФ, россиян среди пассажиров не было. Авария произошла из-за лопнувшей шины.