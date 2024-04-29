Автобус с гражданами Молдавии застрял на литовской таможне Таможенники Литвы вторые сутки удерживают автобус с 57 гражданами Молдавии

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Автобус с 57 гражданами Молдавии почти двое суток не может пройти через границу Литвы, сообщает «КП — Молдова». Согласно публикации, сотрудники таможенной службы тщательно обыскивают и проверяют людей, в том числе на детекторе лжи.

Уточняется, что автобус выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь. Причины тщательного досмотра транспорта не озвучиваются. Сотрудники таможни неоднократно проверяли багаж пассажиров, граждан Молдавии расспрашивали об их отношении к конфликту на Украине, а также о принадлежности Крыма.

Как следует из материала, по итогам проверок 17 человек были «отсеяны». При этом сам автобус так и не пропустили через границу. Пассажирам разрешили приобрести воду и еду.

Ранее Таможенная служба Молдавии посоветовала отказаться от пересечения границы с Румынией через КПП «Леушены». Такое решение было принято на фоне готовившейся акции протеста фермеров, планировавших заблокировать подъездную дорогу к таможенному посту.

Также ранее украинские СМИ сообщали, что в Польше таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей. Среди них в том числе был транспорт, предназначенный для армии страны.