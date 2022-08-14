Автобус обстреляли у Стены Плача в Иерусалиме

Фото: wailing wall jerusalem/Global Look Press

Автобус с пассажирами обстреляли у Стены Плача в Иерусалиме. В результате пострадали семь человек, пишет Times of Israel.

Люди получили серьёзные ранения, они доставлены в больницу. Двое из раненых находятся в тяжёлом состоянии, остальные получили ранения лёгкой и средней тяжести.

По предварительным данным, нападавший скрылся. Тем временем очевидцы в соцсетях сообщают о шести раненых и госпитализации четверых пассажиров автобуса с тяжёлыми ранениями. Полиция работает на месте происшествия.

Большое количество полицейских прибыло на место происшествия и приступило к охране района, расследованию дела и розыску подозреваемого, который скрылся, — приводит издание сообщение представителей правоохранительных органов.

Власти рассматривают случившееся как теракт.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим работает над защитой своих граждан и будет действовать до достижения своих целей. В ходе разговора с министром обороны США Ллойдом Остином израильский военный министр отметил, что военные будут действовать с максимальной точностью против террористов и инфраструктуры.