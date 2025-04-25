Посол РФ рассказал, как власти Австрии «удалили» день освобождения Вены Посол Любинский: власти Австрии игнорируют годовщину освобождения Вены

Фото: Ольга Ландер/РИА Новости

Освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков. Митинг в честь освобождения Вены

Российская сторона считает решение властей Австрии игнорировать годовщину освобождения Вены безнравственным и беспринципным, заявил российский посол в стране Дмитрий Любинский. Он напомнил, что для России, российской дипломатии и стран СНГ 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы, сообщает РИА Новости.

В Австрии мы уже совместно реализовали широкий комплекс мемориальных мероприятий. В том числе 13 апреля, в день героического освобождения Вены от гитлеровцев бойцами многонациональной Красной армии. К глубокому сожалению, такой памятной даты более нет в политическом календаре австрийских властей. Считаю это беспринципным и безнравственным решением, — сказал посол.

Для российской стороны важно почтить память 38 тысяч солдат Красной армии, которые отдали жизни за будущие поколения австрийцев. Он отметил, что в День Победы, 9 мая, помимо традиционных церемоний дипмиссий стран СНГ, на венском Центральном кладбище и у памятника советскому воину-освободителю по центру австрийской столицы пройдет шествие «Бессмертного полка».

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что во многих западных странах строят планы по срыву торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы. По его словам, доходит до того, что в одной из прибалтийских стран планируют «уничтожить воинские захоронения солдат, офицеров Красной армии».