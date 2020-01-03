https://static.news.ru/photo/fdd686b0-2f38-11ea-accd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sally Hayden/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о неготовности его «маленькой страны» принимать беженцев. Он считает, что его страна и так уже много сделала для мигрантов.

Речь идёт о детях — беженцах с острова Лесбос, которых не хотят видеть у себя австрийцы, несмотря на кризисную ситуацию на острове.

Наша страна получила более 150 тысяч прошений о получении убежища, на мой взгляд, слишком много для маленькой Австрии, — заявил Курц в интервью изданию Bild.

Несмотря на это, Австрия продолжает работу с мигрантами, пытается вывезти тех, кто не получил убежища в стране, разместить тех, кому его дали. И эта задача займёт ещё «несколько десятилетий», говорит канцлер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2018 году выплаты проживающим в ФРГ иностранным гражданам, получающим пособие по безработице, составили €12,9 млрд. В период с сентября 2018-го по август 2019 года сумма этих выплат превысила €12,6 млрд.