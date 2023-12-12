Австрия закупила рекордные объемы газа из России Kronen Zeitun: Австрия впервые получила из РФ 90% импортируемого природного газа

Австрия в октябре впервые получила 90% импортируемого природного газа у России, сообщает Kronen Zeitung. Это рекордное значение с тех пор, как E-Control начала собирать данные.

При этом Министерство охраны климата страны оправдывает такое развитие событий снижением потребления голубого топлива. Там заявили, что год назад тот же объем импорта российского газа составил бы менее 50% от общего импорта.

Помимо российских акций по контракту OMV, в настоящее время нет особой необходимости в импорте, поскольку производство электроэнергии из газа осенью было низким из-за высокой доли возобновляемых источников энергии, — пояснили в ведомстве.

В свою очередь министр по делам защиты климата, экологии и энергетики Леонора Гевесслер подтвердила изданию, что зависимость Австрии от российского природного газа остается слишком высокой. Отмечается, что в Россию ежемесячно из австрийского бюджета поступает €240 млн за импорт газа, а с начала года эта сумма достигла почти €3 млрд.

До этого сообщалось, что Нидерланды в сентябре возобновили покупку у России сжиженного природного газа после трехмесячного перерыва. Страна приобрела 211,5 млн кубометров топлива стоимостью €109 млн.

В апреле министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен объявил о работе правительства над прекращением импорта СПГ из России. Уже в следующем месяце закупка российского голубого топлива резко снизилась на 30%, а в июне и вовсе прекратилась. Пауза продолжалась все лето, хотя до этого подобных случаев остановки поставок не было.