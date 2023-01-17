Австрия выступила против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам Глава МИД Австрии назвал абсурдной идею полностью отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Будущее планирование безопасности Европы невозможно без России, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Kronen Zeitung. По его словам, также абсурдна идея полного отказа от выдачи россиянам шенгенских виз.

Европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу, — подчеркнул Шалленберг.

Глава австрийского МИД также добавил, что призывал оставить ОБСЕ в прежнем виде, чтобы сохранить возможность для переговоров. В связи с этим решение Варшавы не приглашать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встречу организации в Польше Шалленберг подверг критике.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что некоторые страны ЕС выдвигают заведомо невыполнимые требования для получения виз. Так, отдельные государства требуют от россиян оплатить визовые сборы через один из западных банков или предъявить иностранный медицинский полис. Иванов обратил внимание, что выполнение этих условий для разрешения на въезд крайне проблематично в условиях беспрецедентных санкций, введенных против России. При этом оформление многократных виз гражданам РФ сведено практически до нуля, отметил замглавы МИД.

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов ранее рассказал, что российская сторона в настоящее время прорабатывает договоренности о безвизовом режиме для россиян с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и рядом других стран. Он также напомнил, что в Россию сегодня могут въезжать по общегражданским паспортам представители более чем 60 иностранных государств.