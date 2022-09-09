Австрия выступила против потолка цен на российский газ

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Австрия в настоящий момент не может поддержать идею Еврокомиссии о введении потолка цен на российский трубопроводный газ, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер на экстренном заседании Совета ЕС по энергетике. По ее словам, которые приводит ТАСС, в стране смогли снизить зависимость от топлива из РФ с 80% до менее 50%.

Это болезненное обстоятельство для Австрии и для меня. Мы смогли снизить зависимость от российского газа с 80% до менее 50%. Но мы все еще зависимы. Поэтому сейчас это предложение мы поддержать не можем, — сказала Гевесслер.

Накануне против введения в Евросоюзе ценового потолка на российский газ выступила Бельгия. Однако Брюссель предложил ограничить стоимость всего импортного топлива с учетом цен в Азии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что введение стоимостного лимита может привести к немедленному прекращению поставок топлива из РФ в ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что Россия перестанет поставлять ресурсы в случае установления на них потолка цен. Он назвал бредом и чушью данные ограничения со стороны ЕС.