Австрия выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из России

Австрия не поддерживает введение эмбарго на поставки нефти или газа из России в Европу. Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в эфире телеканала ОЕ-24. По его словам, страна сильно зависит от поставок российского газа.

Поэтому от нас следует четкий отказ от каких-либо идей о прекращении импорта российского газа или российской нефти, — сказал Нехаммер.

Он также добавил, что для Австрии вопрос газоснабжения в целом стоит очень остро.

30 марта правительство страны задействовало этап раннего предупреждения в чрезвычайном плане наслучай прекращения поставок газа из РФ. В этом случае произойдёт активизация системы мониторинга за ситуацией на рынке энергоносителей. При этом в настоящее время, по словам автрийских властей, поставки из России идут без изменений, хранилища гаха в стране заполнены на 13%

Ранее министр обороны Австрии Клаудиа Таннер сообщила о том, что страна не будет платить за российский газ в рублях. Такое заявление австрийский министр сделала на фоне подготовки страны к ЧС на случай прекращения поставок газа из России.