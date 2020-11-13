Австрия вводит полный локдаун из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/72753b52-2695-11eb-81a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider /Global Look Press

С 17 ноября по 6 декабря Австрия переходит на полный локдаун из-за COVID-19. Об этом сообщил канцлер республики Себастьян Курц.

Более «мягкий» локдаун начался в Австрии 3 ноября. Тогда закрылись только рестораны, отели, театры, музеи и кинотеатры, были введены ограничения на ночной выход из дома.

На следующие две с половиной недели, начиная со следующего вторника до воскресенья, 6 декабря, включительно, будет второй локдаун, как весной, — цитирует РИА Новости Курца.

Он пояснил, что закроются все торговые точки, за исключением магазинов с товарами повседневной необходимости, почты, банков и аптек. Перестанут работать парикмахерские, косметические салоны и ногтевой сервис. Школы перейдут на дистанционное обучение. Круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома без уважительной причины. Канцлер также заявил о необходимости перевода сотрудников на удалённую работу.

Как писал NEWS.ru, почти вся территория Соединённых Штатов Америки в настоящий момент является очагом заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С таким заявлением выступил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм. По состоянию на 14 ноября в Штатах с начала пандемии коронавирусом заразились 10 745 532 человека, 4 095 146 американцев смогли выздороветь, 244 364 пациента скончались. По словам Остерхолма, в США сейчас нет конкретных очагов заражения, потому как почти вся территория страны является таким очагом.