Австрия согласилась платить за российский газ в рублях

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Австрия и нефтегазовая компания OMV приняли условия оплаты российского газа по новой схеме — через счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции. По его словам, которые приводит ТАСС, австрийская сторона пришла к выводу, что новая схема оплаты не противоречит санкционным мерам.

Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно, — сказал он.

В апреле Нехаммер заявил, что Австрия на 80% зависит от российского газа. По его словам, руководство страны уже пытается найти решение для того, чтобы отказаться от энергоресурсов из России. Он также отметил, что Австрия сможет стать независимой от поставок российской нефти только через несколько лет, так как на данном этапе это сделать невозможно.

11 апреля в России, в Ново-Огaрёво состоялась встреча между Нехаммером и президентом России Владимиром Путиным. Нехаммер в интервью австрийским СМИ заявил, что в ходе встречи Путин заверил его в стабильности поставок российского газа, а также в возможности оплаты в евро. Канцлер добавил, что в случае эмбарго на российский газ австрийская промышленность и домохозяйства в стране понесут серьёзный ущерб.

В конце марта Путин подписал указ о переводе расчётов за газ в рубли с «недружественными странами». Польша и Болгария отказались перейти на новую схему оплаты, из-за чего «Газпром» перестал поставлять газ в эти страны.