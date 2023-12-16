Австрия сняла вето с антироссийских санкций после уступки Украины Reuters: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Австрии сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает агентство Reuters. По его данным, в обмен на это Вена потребовала у Киева исключить из украинского списка «спонсоров войны» банковскую группу Raiffeisen.

Raiffeisen был включен в черный список на Украине по причине продолжения работы в России после начала специальной военной операции.

14 декабря Reuters писало, что Австрия поставила ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций Украины. Позже ТАСС со ссылкой на свои источники сообщал, что Вена разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении Москвы, однако он пока формально не утвержден. Однако затем брюссельский портал EUobserver опроверг эту информацию, сообщив, что принятия санкционного пакета все еще блокируется.

15 ноября Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России. Новые рестрикции нацелены в том числе на то, чтобы урезать доходы РФ от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. Кроме того, поэтапно будет вводиться запрет на импорт драгоценных камней, прошедших обработку в третьих странах. Санкции также могут коснуться поставок в Россию химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе предназначенных для производства беспилотников.