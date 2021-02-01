Австрия смягчает ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/812232de-64b3-11eb-96f4-96000091f725_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Spiess vi/Global Look Press

Жёсткие меры по коронавирусной инфекции будут смягчены в Австрии с 8 февраля. Школы, магазины и музеи откроются на определённых условиях. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Как сообщает Heute со ссылкой на свои источники, школы вернутся к очному обучению. В них будут действовать строгие меры безопасности: школьники будут разделены на две группы, в первой дети будут находиться на занятиях два дня в первую неделю и три дня во вторую, в другой группе — наоборот. Всех учащихся будут тестировать на коронавирусную инфекцию.

В секторе розничной торговли на 20 квадратных метрах торговой площади сможет находиться только один человек. Парикмахерские смогут работать с условием еженедельных тестов сотрудников на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что власти пока не планируют открывать фитнес-центры, гостиницы и рестораны. Еду можно будет заказать домой или забрать из ресторанов или пабов.

Как писал NEWS.ru, 31 января несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против коронавирусных мер в Вене. Мероприятие сопровождалось «многочисленными задержаниями».

Австрийские власти с 26 декабря ввели в стране третий по счёту локдаун. После этого в столице и других городах каждые выходные проходили несанкционированные акции протеста. Митинг 31 января был запрещён, но он всё равно состоялся. На улицы Вены вышли не более пяти тысяч человек. За порядком следили около тысячи полицейских.