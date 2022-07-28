«Невозможно»: канцлер Австрии о введении эмбарго на российский газ Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что введение эмбарго на российский газ в Евросоюзе невозможно

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Ситуация на Украине продемонстрировала, что санкции в отношении России действуют не так быстро, как того хотели бы в Евросоюзе, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, которые приводит РИА Новости, обстановка уже показала невозможность введения эмбарго на газ из России.

Поэтому австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно. Это не только потому, что мы как Австрийская Республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской, — сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с венгерским премьером.

Нехаммер подчеркнул, что при формировании новых санкций нужно в первую очередь думать о том, чтобы они не наносили больший вред тем, кто их вводит.

11 июля Нехаммер назвал два возможных способа спасения для австрийцев в случае подорожания газа. По мнению политика, местным жителям придется либо пить алкоголь, либо пересесть на психотропные вещества. Сам Нехаммер предпочел первый вариант.

В апреле канцлер признал, что Австрия сможет стать независимой от поставок российской нефти только через несколько лет. По его словам Австрия на 80% зависит от российского газа и руководство страны уже пытается найти решение для того, чтобы отказаться от энергоресурсов из РФ.