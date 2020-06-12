Австрия продлила запрет на пассажирские авиаперевозки из России

https://static.news.ru/photo/70c231dc-acad-11ea-a76b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Австрийские власти продлили запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с РФ, Украиной, Белоруссией, Великобританией, Испанией, Ираном и Китаем.

Об этом говорится в постановлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии. Согласно ему, запрет в отношении этих стран продлён до 30 июня 2020 года.

Из списка, в который входят десять стран, исключены Франция, Нидерланды и Италия. Вместо них в него включены Португалия, Швеция и итальянская область Ломбардия. Запрет не распространяется на грузоперевозки, вывозные рейсы, санитарную авиацию и полёты в интересах правительства Австрии, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Минтрансе РФ заявили, что называть дату возобновления международных полётов ещё рано. В ведомстве считают, что говорить о сроках возобновления полётов из России за рубеж можно будет после обеспечения безопасных туристических полётов внутри страны.