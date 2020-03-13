https://static.news.ru/photo/f12d2e4c-6538-11ea-b2c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канцлер Австрии рассказал о новых мерах против распространения коронавируса. Власти страны приняли решение прекратить авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией.

Кроме того, на границе со Швейцарией и Лихтенштейном будут проводить дополнительные проверки, передаёт РИА Новости. Также закрывается железнодорожное сообщение со Швейцарией.

В некоторых странах вирус распространяется особенно быстро — в Испании, Франции и Швейцарии. Поэтому мы вынуждены с понедельника остановить авиасообщение с этими странами, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Евросоюза не справились с кризисом и не смогли предотвратить распространение коронавируса по территории сообщества. Об этом заявила депутат Европарламента Виржини Жорон. Она пояснила, что руководство ЕС не приостановило вовремя авиасообщение с КНР и не ввело в аэропортах санитарный контроль, хотя евродепутаты предупреждали об опасности, когда инфекция ещё не вышла за пределы Китая.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч. В России официально зарегистрировано 33 случая заражения.