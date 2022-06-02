«Используй или потеряй»: Вена придумала, как забрать хранилище «Газпрома» Нехаммер: Австрия создала юридические условия для лишения «Газпрома» газохранилища в Хайдахе

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Вена создала юридические предпосылки по принципу «используй или потеряй» для передачи другому поставщику газохранилище в Хайдахе, которое сейчас принадлежит «Газпрому», заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе выступления перед депутатами Федерального совета страны. По его словам, Хайдах имеет стратегическое значение, снабжает Германию, а также Тироль и Форарльберг, но сейчас хранилище пустует, передает ТАСС.

Мы сейчас создали юридические предпосылки, что если «Газпром» не использует хранилище, тогда оно будет передано в частно-правовом порядке, — сказал Нехаммер.

Он отметил, что уже сообщил об этом президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора на прошлой неделе. Канцлер Австрии подчеркнул, что страна вынуждена принять такие меры, потому что речь идет об энергетической безопасности.