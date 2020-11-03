Австрия почтила память погибших в Вене звоном всех колоколов

https://static.news.ru/photo/d4fa09d6-1dcd-11eb-8a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Жители Австрии почтили память погибших в результате стрельбы в Вене минутой молчания. Акция началась в 12:00 по местному времени (14:00 мск). Австрийский кабмин решил объявить с 3 ноября 2020 года по 5 ноября трёхдневный траур в связи с жертвами и пострадавшими в результате инцидента в Вене.

Церковные колокола одновременно прозвонили во всех храмах Вены, пишет ТАСС.

Государственные флаги республики на федеральных учреждениях будут приспущены. Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Три человека погибли, 18 человек, по данным СМИ, получили ранения, также уничтожен один из нападавших. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границе. Канцлер Австрии Себастьян Курц позже заявил, что в результате теракта погибли четыре человека.

Силовики республики провели многочисленные задержания после теракта в Вене. Об этом рассказал посол РФ в стране Дмитрий Любинский. Дипломат отметил, что спецоперация проводились не только в столице Австрии, но и ряде других городов. Он также добавил, что более подробной информацией пока не располагает.

Как писал NEWS.ru, Любинский заверил, что россиян среди пострадавших в результате инцидента нет. Он также сообщил, что в связи с произошедшим охрана посольства усилена.