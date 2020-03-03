Австрия не будет принимать у себя нелегальных мигрантов, которые едут в Европейский союз через Турцию. Об заявил австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер.
По его словам, из-за ситуации на греческо-турецкой границе мигрантов ложными обещаниями отправляют в европейские страны.
Мы их не будем принимать. Нет смысла вообще отправляться в путь. Мы разошлём это послание в социальных сетях на разных языках, — сказал Нехаммер на пресс-конференции после экстренного заседания правительства, целью которого была выработка мер борьбы с нелегальной миграцией.
Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Европу в невыполнении обещаний по размещению и обеспечению беженцев из Сирии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен