Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок заявил, что ведомство не рекомендует закрывать школы в связи с распространением коронавирусной инфекции по миру. Он также отметил, что Лондон не планирует отменять массовые мероприятия, как это делают в других странах, в частности в Швейцарии.

Глава Минздрава подчеркнул, что конкретное учебное заведение будет закрыто лишь в том случае, если в нём будет выявлен случай инфицирования коронавирусом, пишет Reuters. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что...