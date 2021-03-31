Австрия может начать покупку «Спутника V» со следующей недели

https://static.news.ru/photo/7db3747e-923e-11eb-860d-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что закупки российской вакцины «Спутник V» могут стартовать уже со следующей недели. По его словам, интенсивные переговоры с Москвой находятся на финальной стадии.

Курц провёл встречу с послом РФ в Австрии Дмитрием Любинским, после которой дипломат рассказал, что стороны достигли принципиальной договорённости по вопросу вакцины.

Подписание этого контракта сделало бы возможным — на что рассчитывают наши австрийские партнёры — начало поставок ещё в апреле, — цитирует дипломата РИА Новости.

Стороны ещё не обсуждали возможность производства «Спутника V» на территории Австрии.

Ранее Себастьян Курц заявил, что в вопросе выбора вакцины от коронавирусной инфекции главным должна стать эффективность и безопасность препарата, а не то, где этот препарат был произведён. Политик отметил, что власти страны находятся в хорошем контакте с российской стороной.

Как писал NEWS.ru, президент Молдавии Майя Санду ведёт переговоры с посольством России в Кишинёве о поставках в страну вакцины российского производства «Спутник V». Она рассказала об этом во время онлайн-дискуссии с представителями молдавской диаспоры в ФРГ. Санду подчеркнула важность того, чтобы начать вакцинацию как можно раньше.